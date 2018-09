Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține că nici ea, nici colegii săi care au semnat scrisoarea anti-Dragnea nu au niciun regret, iar acuzația șefului lor că sunt oamenii lui Iohannis, ai SRI-ului sau ai SPP-ului i se pare "dezamăgitoare".

”Nu avem niciun regret că s-a transmis public această declarație comună, chiar declarația domnului Dragnea de astăzi a fost una dezamăgitoare, ne acuză că suntem oamenii lui Iohannis, ai SRI-ului și ai SPP-ului. Este cea mai joasă treaptă unde poate ajunge un lider de partid, refuzând dialogul cu proprii săi colegi de partid. M-a izolat practic. Prin declarațiile făcute s-au pus tunurile pe mine, pentru a fi izolată, pentru a fi defăimată”, a spus Firea într-o intervenție telefonică la Antena 3.

De asemenea, edilul spune că Dragnea încearcă să "deturneze atenția” și susține că nu doar cei trei lideri PSD care au semnat scrisoare sunt împotriva lui Dragnea, ci sunt mai mulți.

"Încearcă să deturneze atenția, să ne linșeze. Nu suntem doar trei, cei trei au fost desemnați să comunicăm publicului larg ce solicităm, sunt mult mai multe persoane care au semnat această declarație, unele chiar au început să aibă poziții publice. Sub nicio formă nu dorim destabilizarea PSD, nu dorim ca partidul să iasă slăbit. Am enumerat problemele, cât și soluțiile. Susținem continuarea guvernării, am respectat statutul solicitându-i domnului Dragnea să facă un pas în lateral, sub nicio formă nu vom fi de acord cu o moțiune de cenzură pentru căderea Guvernului”, a mai spus aceasta.

Primarul Capitalei este scandalizată din nou de faptul că șeful PSD nu se consultă cu niciun coleg în luarea deciziilor.

"Este obligatoriu și absolut normal ca noi să fim consultați. De aceea cred că acest document va trebui să fie citit, analizat, dezbătut în organizațiile județene, pentru a nu se spune că e vorba doar de un grupuscul de răzvrătiți care avem un interes personal. Domnul Dragnea nu s-a consultat cu nimeni cu privire la convocarea CEX-ului, imediat a transmis secretariatului general să trimită mesaje de convocare (...) Și eu, și alți colegi, cum ar fi Marian Neacșu, Paul Stănescu, împreună am crezut că tăcând sau iertând sau mergând mai departe o facem de dragul unității partidului, numai că lucrurile s-au acutizat”, a mai adăugat Firea.

Potrivit aceleiași surse, Gabriela Firea consideră că în cel mai scurt timp se va cere excluderea sa din partid și a celorlalți colegi care au pornit războiul împotriva lui Dragnea.