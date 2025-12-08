Cinci drone au fost detectate deasupra bazei strategice Île Longue, unde sunt staționate submarinele nucleare franceze, declanșând o anchetă a Parchetului Militar din Rennes, relatează „Le Monde” (Franța).

Autoritățile franceze au deschis o anchetă judiciară după detectarea, joi seara, a cinci drone care au survolat baza de submarine Île Longue, instalație ce găzduiește portavioanele nucleare ale descurajării strategice franceze. Prefectura maritimă a Atlanticului a anunțat că infrastructura nu a fost pusă în pericol, însă incidentul a necesitat activarea protocoalelor anti-dronă.

Potrivit jandarmeriei, dispozitivele au fost observate tehnic în jurul orei 19:30, iar Batalionul de pușcași marini a lansat o operațiune de contracarare, folosind bruiaj electronic. Nicio dronă nu a fost doborâtă, iar cei care le-ar fi putut pilota nu au fost identificați, a precizat Parchetul din Rennes, excluzând deocamdată legături cu o interferență străină.

Ancheta urmărește stabilirea exactă a numărului și tipului de dispozitive, precum și verificarea rapoartelor inițiale pentru a determina dacă a fost vorba cu certitudine despre drone. Purtătorul de cuvânt al prefecturii maritime, Guillaume Le Rasle, a sugerat că survolul ar fi putut avea ca scop „alarmarea populației”, dar este prematur să fie formulată o concluzie.

Baza Île Longue, aflată pe peninsula Crozon, este un pilon al descurajării nucleare franceze și este protejată de un dispozitiv robust de jandarmi maritimi și infanterie navală. Incidentul survine pe fondul creșterii raportărilor privind drone neidentificate în Europa de Nord și în apropierea altor situri militare sensibile, un fenomen asupra căruia unele guverne indică suspiciuni legate de activități rusești.

Sursa: Rador Radio România