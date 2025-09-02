Personalul militar american a efectuat un test de apărare în luptă fără precedent într-un mediu maritim, unde două elicoptere au înfruntat un avion de vânătoare F-15D Eagle, simulând atacuri asupra unităților de salvare, scrie „La Razon” (Spania).

Într-o mișcare care subliniază adaptabilitatea și pregătirea armatei americane, un exercițiu de apărare aeriană fără precedent a avut loc deasupra apelor deschise. Cu elicoptere de salvare și un avion de vânătoare F-15D Eagle, testul, o inițiativă a Gărzii Naționale Aeriene, a Rezervei Forțelor Aeriene și a Marinei, reprezintă o dovadă semnificativă a capacităților maritime ale națiunii.

Testul a implicat apărarea a două modele de elicoptere, un HH-60W Jolly Green și un HH-60G Pave Hawk, care au răspuns la atacuri simulate ale unui F-15D într-un context naval. Aceste atacuri au fost concepute pentru a emula situații din viața reală în care aeronavele de salvare americane ar putea fi hărțuite în largul mării, urmărind validarea și îmbunătățirea protocoalelor de răspuns.

Experiența dobândită în urma acestor tipuri de exerciții oferă un avantaj strategic crucial. Prin simularea amenințărilor din viața reală și testarea contramăsurilor într-un mediu controlat, forțele armate pot identifica punctele slabe și punctele forte, adaptându-și antrenamentul și echipamentele pentru a face față mai eficient provocărilor viitoare.

Sursa: Rador Radio România