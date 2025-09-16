Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat determinarea Israelului de a continua ofensiva în Fâșia Gaza, după intensele atacuri nocturne ale armatei israeliene în apropierea și în orașul Gaza, informează News.ro.

„Gaza arde. Tsahal lovește cu mână de fier infrastructura teroristă, iar soldații Tsahal luptă cu curaj pentru a crea condițiile necesare eliberării ostaticilor și înfrângerii Hamas”, a declarat Israel Katz pe X. „Nu vom ceda și nu ne vom retrage până când misiunea nu va fi îndeplinită”, a adăugat el.

Atacurile israeliene nocturne asupra orașului Gaza au ucis cel puțin 38 de persoane, a relatat CNN, citând cele trei principale spitale din oraș.

Spitalul Al-Shifa a înregistrat 23 de morți, spitalul Al-Ahli Arabi 12 morți, iar spitalul Al-Aqsa a înregistrat trei morți.