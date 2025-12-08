Bundestagul a dat undă verde unui plan controversat privind revitalizarea serviciului militar, după ce coaliția condusă de Friedrich Merz a renunțat la ideea recrutării obligatorii prin loterie, notează „L’Express”.

Bundestagul a aprobat vineri continuarea unui serviciu militar voluntar, în urma dezbaterilor tensionate din coaliția de guvernare privind modalitățile de întărire a Bundeswehr-ului, confruntat cu un deficit cronic de personal. Conservatorii CDU-CSU, formațiunea cancelarului Friedrich Merz, au militat inițial pentru o formă de recrutare obligatorie prin tragere la sorți, însă opoziția social-democraților a blocat această variantă.

Compromisul rezultat păstrează caracterul neobligatoriu al serviciului. Conform noii legislații, toți bărbații care împlinesc 18 ani vor putea solicita înrolarea pentru minimum șase luni, după un examen medical și un chestionar privind disponibilitatea lor. Femeile vor avea acces exclusiv pe bază de voluntariat. Măsurile ar urma să intre în vigoare la mijlocul anului 2027, cu condiția aprobării de către Bundesrat.

Guvernul justifică reforma prin necesitatea creșterii numărului de voluntari, în contextul ambiției declarate a cancelarului Merz de a construi „cea mai puternică armată convențională din Europa”, pe fondul amenințării rusești și al diminuării scutului strategic american. Ministrul Apărării, Boris Pistorius, a avertizat totuși că, dacă situația de securitate se va deteriora, ar putea deveni necesară extinderea programului, măsură ce ar necesita un nou vot parlamentar.

Extrema dreaptă AfD, Verzii și Die Linke au votat împotriva proiectului, criticând lipsa garanțiilor privind folosirea trupelor exclusiv pe teritoriul național. Germania rămâne departe de obiectivele NATO privind efectivele militare, iar reforma vine în completarea unui plan adoptat în martie pentru creșterea cheltuielilor destinate modernizării unei armate considerate de ani buni insuficient dotate.

Sursa: Rador Radio România