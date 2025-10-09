Germania își va autoriza poliția să doboare drone considerate amenințătoare, a anunțat miercuri ministrul de interne, Alexander Dobrindt, în contextul în care Berlinul suspectează Rusia de zboruri deasupra unor situri sensibile.

Guvernul german a anunțat miercuri că își va autoriza poliția să doboare dronele amenințătoare și discută cu Israelul și cu Ucraina propriile măsuri de apărare pentru a contracara zborurile dronelor deasupra unor zone sensibile suspectate de implicarea Moscova, notează „La Libre Belgique” (Belgia).

Ministrul de interne, Alexander Dobrindt, a prezentat amendamente legislative pentru a întări resursele poliției, care va putea adopta „măsuri fizice, adică interceptarea și doborârea dronelor”.

Sursa: Rador Radio România