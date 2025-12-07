Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a respins cu fermitate anumite părți ale noii strategii de securitate națională a SUA, care prezintă o imagine sumbră a libertății de exprimare în Europa, transmite DPA.

În cadrul unei întâlniri cu omologul său islandez Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir, Wadephul a declarat la Berlin că nu crede „că cineva trebuie să ne dea sfaturi” în privința libertății de exprimare, un principiu protejat de „ordinea noastră constituțională”. Wadephul a subliniat că țara sa este mândră de „mass-media liberă”, potrivit sursei citate.



Wadephul a reiterat că SUA sunt și rămân cel mai important aliat al Germaniei în NATO.