Un bărbat cu dublă cetățenie germano-poloneză, identificat ca Martin S., a fost arestat la Dortmund, fiind suspectat că a încercat să orchestreze atacuri împotriva unor politicieni din Germania, transmite AFP, citată de News.ro.

Potrivit Parchetului Federal, din iunie 2025 acesta ar fi cerut pe darknet comiterea de atentate, a publicat liste cu potențiale ținte, a emis „condamnări la moarte” și a distribuit instrucțiuni privind fabricarea de dispozitive explozive. Ar fi solicitat și contribuții în criptomonede, pentru „prime” acordate unor eventuali autori ai asasinatelor.

Autoritățile nu au comunicat deocamdată motivațiile suspectului și nici dacă acesta acționa singur sau dispunea de armament. Cazul se înscrie în seria destructurărilor de rețele complotiste și extremiste din Germania, între care și gruparea „Reichsbürger”, acuzată în 2022 că pregătea o lovitură de stat.