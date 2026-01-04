Gherile columbiene active la frontiera cu Venezuela s-au declarat gata să înfrunte „planurile imperiale” ale Statelor Unite, la o zi după operațiunea militară americană care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro, informează AFP.

Mai multe grupări de gherilă columbiene care operează în zona de frontieră cu Venezuela au reacționat dur după operațiunea militară a Statelor Unite ce a dus la capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro.

Armata de Eliberare Națională (ELN) a transmis, într-un comunicat publicat pe Telegram, că este pregătită să se alăture „tuturor patrioților, democraților și revoluționarilor” pentru a înfrunta ceea ce numește „planurile imperiale” ale Washingtonului împotriva Venezuelei și a „popoarelor din Sud”.

Mesaje similare au fost difuzate și de facțiuni dizidente ale fostei gherile FARC, care au avertizat că sunt gata să lupte „până la ultima picătură de sânge” împotriva „imperiului american”, dacă situația o va impune.

Potrivit AFP, aceste grupări armate ilegale, implicate inclusiv în traficul de cocaină, circulă de ani de zile pe teritoriul venezuelean, beneficiind de toleranța sau complicitatea unor structuri ale armatei de la Caracas.

În acest context tensionat, președintele Columbiei, Gustavo Petro, a anunțat mobilizarea a aproximativ 30.000 de militari pentru securizarea frontierei cu Venezuela și a avertizat asupra riscului unor atacuri comise de grupări armate ilegale pe teritoriul columbian.

Operațiunea americană și reacțiile regionale ridică temeri privind o destabilizare accentuată a zonei de frontieră columbiano-venezuelene, deja afectată de violență, trafic de droguri și migrație masivă, notează AFP.