Marți, în timpul discursului pe care l-a ținut în Camera Deputaților, după o informare a ministrului de externe, Antonio Tajani, președintele Mișcării Cinci Stele, Giuseppe Conte a vorbit despre Venezuela, dar și despre Gaza și Iran.

„Suntem profund îngrijorați de poziția Italiei, deoarece doctrina Meloni-Tajani este pe deplin în concordanță cu cea a Statelor Unite. Într-adevăr”, a observat polemic fostul prim-ministru, „există totuși o diferență, deoarece pentru guvernul italian, dreptul internațional este valabil doar până la un anumit punct”. Conte a citat cazul Almasri și „genocidul populației palestiniene din Gaza” ca exemple ale standardelor duble aplicate de guvernul condus de Giorgia Meloni, scrie „Il Fatto Quotidiano” (Italia).

Referindu-se la acțiunea americană în Venezuela, Giuseppe Conte a declarat: „Doctrina Monroe, acum revizuită de Trump ca Doctrina Donroe, este extrem de îngrijorătoare, deoarece Statele Unite nu mai recunosc dreptul internațional. Atenție, deoarece astăzi se întâmplă ceva nou”, adaugă președintele Mișcării Cinci Stele, „acțiunea lui Trump creează o nouă ordine plină de haos și o dezordine completă”. La sfârșitul discursului, Giuseppe Conte a vorbit despre situația din Iran, precizând : „Suntem alături de cetățeni pentru o țară liberă, nu cu cei care exportă democrația cu bombele”.

Sursa: Rador Radio România