În noaptea de marți spre miercuri, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România.

Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat la ora 00.59 de la Baza 86 Aeriană din Fetești pentru misiuni de cercetare.La ora 01.27 a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea.

Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național.

La ora 02.35 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit în baza de dislocare.

Ministerul Apărării Naționale menține în permanență un nivel ridicat de vigilență și asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru național și este în contact permanent cu aliații.