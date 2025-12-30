30 de minute pentru o ședință de Cabinet extrem de rapidă pe a cărei ordine de zi s-a aflat decretul de prelungire a ajutorului acordat Ucrainei pentru 2026, un subiect dezbătut intens în ultimele săptămâni, notează „Il Corriere della Sera” (Italia).

Matteo Salvini, liderul Ligii și viceprim-ministru, a lipsit de la ședința de la Palatul Chigi. Prin decretul pentru Ucraina se termină baletul pro și contra ajutorului militar, deoarece în cele din urmă, guvernul italian a decis că va continua să ajute Kievul să se apere. Prin urmare, ajutorul nu va fi doar civil, ci și militar, în ciuda războiului verbal din ultimele zile.

Ultima ședință de Cabinet din 2025 a amânat decizia privind data referendumului pentru justiție până în ianuarie anul viitor. Nu este prevăzută nicio conferință de presă a miniștrilor implicați, începând cu cel al Apărării, Guido Crosetto, pe tema decretului privind ajutoarele acordate Ucrainei.

Sursa: Rador Radio România