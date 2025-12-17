Urmând exemplul Statelor Unite, Guvernul maghiar a inițiat clasificarea mișcării Antifa drept organizație teroristă în Uniunea Europeană, a anunțat luni, la Bruxelles, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó.

Potrivit unui comunicat al ministerului maghiar citat de Hirado.hu (Ungaria), la conferința de presă susținută după reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE, Péter Szijjártó a amintit că președintele american, Donald Trump, a declarat mișcarea Antifa drept organizație teroristă, printr-un decret.

„Am făcut asta și noi în Ungaria, iar acum am inițiat oficial, în formă scrisă, acum câteva zile, mai exact pe 10 decembrie, ca și Uniunea Europeană să clasifice Antifa drept organizație teroristă. Acum va deveni clar cine ce gândește cu adevărat despre terorism, violență și cine ce gândește cu adevărat despre democrație”, a spus ministrul ungar de externe, care a adăugat: „Lansăm un apel către Uniunea Europeană pentru a clasifica mișcarea Antifa drept organizație teroristă la nivel european, conform propunerii oficiale maghiare”.

Sursa: Rador Radio România