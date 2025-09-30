Ministrul Gergely Gulyás, șef de Cabinet al premierului ungar, a anunțat că măsurile oglindă au fost decise în conformitate cu principiul reciprocității, informează „Nepszava” (Ungaria).

Șeful de Cabinet al premierului ungar, Gergely Gulyás, a publicat, luni, o postare intitulată „Răspunsul Ungariei la cenzura ucraineană”, în care a anunțat: respectând principiul reciprocității, astăzi vor fi întroduse măsuri oglindă împotriva portalurilor de știri ucrainene, astfel acestea nu vor fi disponibile pe teritoriul Ungariei. Oficialul ungar a subliniat că „Ucraina, care dorește să adere la Uniunea Europeană, a blocat site-urile de știri străine – inclusiv ungare – din cauză că aceste au îndrăznit să scrie critic despre politica de sancțiuni împotriva rușilor, despre sprijinul armat al Ucrainei și pentru că au îndrăznit să prezinte Uniunea Europeană și NATO ca organizații fragmentate și nu foarte eficiente. Adevărata crimă, însă, este că au îndrăznit să scrie despre activitatea de influență a Fundației Soros”.

„Nu cred” - a continuat Gergely Gulyás - „că mulți ar citi Pravda ucraineană sau chiar ar dori-o, dar o țară suverană trebuie să dea un răspuns pe măsură la un atac absolut nejustificat.

Mai multe instituții media au fost recent blocate în Ucraina pe motive de propagandă rusească, inclusiv portalurile ungare Origo și Demokrata.

Sursa: Rador Radio România