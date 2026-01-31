Camera Reprezentanților nu a reușit să adopte legea bugetului până la termenul stabilit la sfârșitul zilei de vineri, 30 ianuarie, marcând începutul unei așa-zise închideri (shutdown), sau paralizii a guvernului, informează sâmbătă dpa.

Senatul american a convenit asupra unei soluții de compromis de ultim moment pentru continuarea finanțării, dar Camera nu este de așteptat să voteze noile proiecte de lege privind bugetul până cel mai devreme luni. Președintele SUA, Donald Trump, trebuie apoi să le promulge.

Acest cel mai nou blocaj bugetar vine în urma împușcării fatale a doi cetățeni americani în Minneapolis, pe fondul campaniei agresive de expulzări de imigranți promovată de administrația Trump, ceea ce a determinat apeluri din partea democraților din Senat de a bloca legea bugetului întrucât acestea conțineau și finanțarea pentru Serviciul de Imigrare și Control Vamal (ICE), care a efectuat raidurile vizând imigrația ilegală.

Compromisul convenit de Senat vineri constă în adoptarea a cinci proiecte de buget, plus o prevedere specială pentru Departamentul de Securitate Internă, agenția care supervizează ICE. Compromisul permite un buget temporar pentru două săptămâni pentru a le oferi democraților și republicanilor timp să negocieze un alt compromis care să poată obține sprijinul majorității.

Sursa: Agerpres