În timpul negocierilor pe care mișcarea le poartă cu Israelul în orașul egiptean Sharm el-Sheikh, Hamas a fost de acord să predea armele unei autorități egipteano-palestiniene, relatează de la Cairo agenția de știri Efe, citând o sursă palestiniană.

Potrivit „Il Fatto Quotidiano” (Italia), sursa a declarat că organizația a fost de acord să permită tuturor liderilor săi să părăsească Gaza și a cerut SUA garanții că aceștia nu vor fi persecutați. În plus, a declarat sursa, Hamas „respinge prezența fostului prim-ministru britanic Tony Blair în calitate de guvernator al Gazei”, însă „acceptă supravegherea sa de la distanță”.

Organizația a respins, „categoric” predarea Fâșiei Gaza unui comitet internațional de tranziție, în conformitate cu planul Trump. Sursa a adăugat că Hamas a cerut un armistițiu în spațiul aerian israelian deasupra Gazei, astfel încât ostaticii să poată fi salvați în decurs de o săptămână.

