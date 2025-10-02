Mișcarea islamistă palestiniană Hamas a negat miercuri seara că ar avea vreo legătură cu trei bărbați a căror arestare a fost anunțată de Parchetul federal german, suspectați că ar fi achiziționat arme în vederea comiterii de atentate, relatează AFP.

Hamas „nu are nicio legătură cu persoanele arestate astăzi în Germania”, se arată într-un comunicat al mișcării, care precizează că „acuzațiile conform cărora deținuții ar avea legături cu Hamas sunt complet nefondate” și „vizează deteriorarea imaginii mișcării” în Germania.

Politica Hamas „a fost întotdeauna să-și limiteze lupta împotriva ocupației (israeliene) la Palestina (Israel și Teritoriile Palestiniene, n.red.)”, se adaugă în comunicat.

Trei presupuși membri ai mișcării islamiste palestiniene Hamas, suspectați că au achiziționat arme destinate unor „atentate mortale vizând instituții israeliene sau evreiești din Germania”, au fost arestați miercuri la Berlin, a anunțat Parchetul federal german, potrivit Reuters și AFP.

Sursa: Agerpres