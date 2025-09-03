Într-un videoclip difuzat de Ministerul Apărării din Rusia, o hartă a Ucrainei având „noile granițe” marcate pe ea a atras atenția în timpul unui discurs al șefului Statului Major General, Valery Gerasimov, scrie „Milliyet” (Turcia).

Potrivit unui articol publicat în The Times, harta arată regiunile Odessa și Mykolaiv, care se află în prezent sub controlul Ucrainei, alături de părți din Herson, Zaporijjia și Donetsk, unite cu teritoriile sub ocupație rusească și separate de restul țării.

Jurnaliștii au subliniat că această linie se extinde până la granițele Moldovei și României. Editorialistul Wall Street Journal, Yaroslav Trofimov, a comentat că harta „reflectă probabil obiectivele militare ale Rusiei în Ucraina, acoperind jumătate din țară, inclusiv Harkiv și Odesa”.

Potrivit „The Times”, harta afișată pe peretele Ministerului Apărării din Moscova arată că ambițiile teritoriale ale Kremlinului se extind mult dincolo de zonele pe care le controlează în prezent. Harta arată că, alături de regiunile Donețk, Luhansk, Zaporijjia și Herson, care au fost anexate în urma așa-numitelor referendumuri din toamna anului 2022, și Mykolaiv și Odesa sunt marcate ca făcând parte din districtul militar sudic al Rusiei.

