La mai bine de șaizeci de ani de la asasinarea președintelui John F. Kennedy, un filmare din 22 noiembrie 1963 ar putea contesta versiunea oficială a evenimentelor și ar putea demonstra dacă a existat un alt atacator în afară de Lee Harvey Oswald.

Potrivit New York Post, publicație citată de agenția ANSA (Italia), este vorba de o peliculă de 8 mm realizată de Orville Nix (un reparator de aparate de aer condiționat din Dallas), care surprinde zona „colinei cu iarbă” din Dealey Plaza, care a fost mult timp în centrul speculațiilor cu privire la prezența unui posibil al doilea atacator.

Nix a murit în 1972, iar nepoata sa a continuat bătălia legală pentru recuperarea filmării, despre care crede că valorează peste 900 de milioane de dolari, deoarece ar putea fi cheia pentru demascarea uneia dintre cele mai mari mușamalizări din istorie. Un judecător federal a autorizat continuarea bătăliei legale pentru a clarifica soarta materialului – aflat în posesia federalilor – și pentru a evalua posibila sa publicare.

Camera lui Nix era îndreptată spre faimoasa colină acoperită de iarbă, locul exact din care mulți martori credeau că au fost trase împușcăturile care l-au ucis pe fostul președinte american, iar teoreticienii conspirației au crezut mult timp că în spatele unui gard de pe micuța colină s-ar fi ascuns un al doilea atacator.

Sursa: Rador Radio România