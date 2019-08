UPDATE (23:00) Unchiul fetei scrie că Ministrul Justiției a sunat familia anunțând că decesul Alexandrei este confirmat de testele ADN. DIICOT s-a limitat la a anunța că a primit de la IML expertiza antropologică. Oficial, informațiile lipsesc.

DIICOT anunţă că a primit de la INML raportul de expertiză medico-legală antropologică privind fragmentele osoase şi dentare găsite acasă la Gheorghe Dincă și așteaptă raportul asupra materialului genetic.

Newsweek.ro scrie că familia Măceșanu a fost anunțată că ADN-ul oaselor expertizate aparține fetei lor. În urma percheziţiilor de vineri de la casa lui Gheorghe Dincă, alte fragmente osoase şi probe biologice au fost ridicate, urmând a fi analizate și acelea. Pe pagina Facebook, unchiul fetei scrie că "Alexandra este confirmată decedată de testele ADN". "Ministrul Justiției l-a anunțat pe vărul meu Am eșuat. Nu am reușit să salvez viața acestui minunat copil. Dacă as fi aflat cu câteva ore mai devreme macar de ora 21.00 joi... STATUL ESTE CEL CARE A OMORAT-O!", scrie Cumpănașu, pe pagina Facebook.



"În cursul acestei zile, Institutul Naţional de Medicină Legală a transmis DIICOT – Structura Centrală raportul de expertiză medico-legală antropologică privind examinarea materialului osos şi dentar identificat în urma percheziţiei domiciliare efectuate la data de 27.07.2019 la locuinţa inculpatului Dincă Gheorghe. Având în vedere faptul că, până la acest moment, raportul asupra materialului genetic nu a fost transmis, iar rezultatele necesită a fi coroborate, opinia publică va fi informată ulterior asupra concluziilor acestora", arată un comunicat emis de DIICOT vineri, 2 august, seara târziu.

Pe rețelele sociale, sunt mesaje de mobilizare pentru protestul din 10 august. Pentru memoria Alexandrei.