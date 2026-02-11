Agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) pot continua să poarte măști în California în timpul operațiunilor lor, a decis luni o judecătoră federală, adăugând, însă, că membrii ICE trebuie să fie identificabili.

Judecătoarea Christina Snyder a decis că o lege californiană numită „Legea privind interzicerea poliției secrete”, care urma să intre în vigoare în curând, „discriminează în mod ilegal agenții federali”, deoarece se aplică numai lor, exceptând ofițerii de poliție locali, conform textului deciziei sale, citată de „La Libre Belgique” (Belgia).

Ministrul Justiției, Pam Bondi a revendicat victoria la încheierea acestei acțiuni în justiție inițiate de departamentul său.

„Vom continua să luptăm și să câștigăm în instanță pentru a apăra agenda președintelui Trump privind legea și ordinea și îi vom sprijini întotdeauna pe extraordinarii noștri ofițeri federali de aplicare a legii”, a scris ea pe X.

Judecătoarea federală a sugerat, însă, în decizia sa, că o interdicție a purtării măștilor ar putea fi constituțională dacă este extinsă la forțele de ordine locale.

Coautorul proiectului de lege, Scott Wiener, membru al Senatului din California, a anunțat luni că îl va modifica „imediat” pentru a se aplica și agenților locali de aplicare a legii.

Judecătorul Snyder a confirmat, de asemenea, o măsură care impune ofițerilor ICE să se identifice și să își afișeze numerele de identificare.

