În ciuda interdicțiilor la export în vigoare deja de trei ani, de la începutul invadării la scară largă a Ucrainei, în producția de drone rusești continuă să fie utilizate cipuri și alte componente electronice olandeze, scrie „Il Fatto Quotidiano”.

E ceea ce reiese dintr-o anchetă realizată de RTL Nieuws, care a găsit sute de cipuri produse în Occident printre resturile dronelor, rachetelor și altor sisteme de arme rusești recuperate din zona de război. Din aproape 300 de componente a căror dată de producție a putut fi urmărită, aproape jumătate (44%) au fost fabricate după 24 februarie 2022, când Statele Unite și Uniunea Europeană au interzis vânzarea către Rusia a pieselor care ar putea fi utilizate pentru fabricarea sistemelor de arme. Olanda ocupă locul patru la nivel mondial în ceea ce privește ponderea componentelor produse de la invazia rusă a Ucrainei (după India, China și Belarus).

Olanda are un total de 32 de cipuri ale căror date de producție sunt cunoscute. Două treimi dintre acestea au fost produse după război. Prin comparație, din cele nouă cipuri din Germania, doar unul a fost produs după invazia rusă. Ministerul Afacerilor Externe a declarat că este „profund regretabil” faptul că componentele produse de companiile olandeze continuă să fie utilizate pentru fabricarea armelor rusești. Guvernul a anunțat recent că va investi încă 36,5 milioane de euro pentru a monitoriza aplicarea sancțiunilor. Ministerul a declarat că este în „contact strâns cu autoritățile ucrainene” pentru a-i descuraja pe producătorii care încalcă regulile.

Sursa: Rador Radio România