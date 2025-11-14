Exercițiul militar multinațional Dacian Fall 2025 de la poligonul de antrenament Cincu, care a început pe 20 octombrie pe mai multe poligoane de antrenament din țări aliate, se va încheia în România, informează „Dnevnik” (Bulgaria).

Peste 5.000 de soldați cu 1.200 de echipamente din zece țări aliate, antrenați în România și Bulgaria, au participat la exercițiu.

Soldați din Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania au participat la exercițiul Dacian Fall 2025 (DAFA 25).

Sursa: Rador Radio România