Personalul Muzeului Luvru este chemat la grevă începând cu 15 decembrie pentru a protesta împotriva „condițiilor de muncă din ce în ce mai degradate” și a „resurselor insuficiente”, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).

CFDT, cel mai mare sindicat din Franța, împreună cu confederațiile CGT și SUD, au prezentat o moțiune Ministerului Culturii, în care este prezentată situația dificilă a celui mai vizitat muzeu din lume.

„În fiecare zi, spațiile sunt închise mult peste programul garantat de deschidere, din cauza lipsei de personal, precum și a defecțiunilor tehnice și a deteriorării clădirii”, se plâng sindicatele. „În același timp, personalul suferă de pe urma unui volum de muncă în continuă creștere, a unei gestionări a resurselor umane din ce în ce mai brutale și a unor ordine contradictorii care îi împiedică să ofere un serviciu public relaxat”, continuă acestea.

Sindicatele solicită „modificarea proiectelor implementate de conducere pentru a prioritiza lucrările viitoare, concentrând resursele umane și financiare asupra situațiilor de urgență”. De asemenea, solicită „crearea de locuri de muncă pentru activitățile de bază: conservare, întreținere, cunoaștere și transmitere”, precum și „o forță de muncă capabilă să facă față provocărilor”.

În urma închiderii galeriei din cauza „fragilității” clădirii, ministrul Culturii, Rachida Dati, a declarat că „pentru a aduce Luvru-ul într-o stare perfectă care să corespundă normelor, acesta ar trebui închis aproape în totalitate”.

Sursa: Rador Radio România