Parlamentul Ungariei își reia activitatea luni, de la ora 13:00, în ultima sesiune a legislativului ales în 2022, înaintea alegerilor. Sesiunea de primăvară va fi mai scurtă și este programată în două etape: 23–25 februarie și 9–11 martie.

Premierul Viktor Orbán va prezenta, la începutul sesiunii, deciziile guvernului din perioada de pauză și o evaluare a situației interne și externe. Înaintea deschiderii, parlamentarii coaliției Fidesz-KDNP vor avea o reuniune la Budapesta, notează „Magyar Nemzet” (Ungaria).

Un subiect major al sesiunii va fi propunerea de rezoluție depusă de liderul grupului Fidesz, Máté Kocsis, și de ministrul de externe Péter Szijjártó, care respinge aderarea Ucrainei la UE, sprijinul pentru război și transformarea Uniunii într-o alianță militară. Documentul urmează să fie discutat miercuri.

Textul susține că UE ar trebui să prioritizeze armistițiul și negocierile de pace, nu decizii care, în opinia inițiatorilor, cresc riscul escaladării. Propunerea cere guvernului ungar să nu sprijine deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina și să blocheze direcționarea către Kiev a fondurilor ungare și a fondurilor europene care revin Ungariei.

Sursa: Rador Radio România