Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a anunțat luni inițierea unei anchete privind platforma TikTok, după ce mai mulți utilizatori au reclamat că aplicația ar fi limitat vizibilitatea unor materiale critice la adresa președintelui Trump.

Investigația vizează practicile de moderare și distribuire a conținutului și urmărește să stabilească dacă acestea pot încălca legislația Californiei, notează „The Guardian” (Marea Britanie).

Potrivit relatărilor din presa americană, plângerile au apărut în contextul unor postări legate de incidentele de la Minneapolis, unde un infirmier ATI în vârstă de 37 de ani a fost ucis în timpul unei intervenții a forțelor de ordine/federale, iar reacțiile publice și materialele video despre eveniment ar fi fost „îngropate” de algoritm sau ar fi întâmpinat erori la încărcare și distribuire.

În comunicările invocate de presă, biroul lui Newsom susține că a primit sesizări și că ar fi confirmat cazuri de conținut „suprimat”, cerând Departamentului de Justiție al Californiei să analizeze situația. TikTok a respins acuzațiile de cenzură politică și a pus problemele reclamate pe seama unor defecțiuni tehnice și întreruperi de infrastructură.

Ancheta se suprapune peste dezbaterea mai amplă din SUA privind transparența moderării conținutului pe marile platforme și suspiciunile că schimbările de proprietate/guvernanță pot influența modul în care circulă mesajele politice sensibile, mai precizează „The Guardian”.