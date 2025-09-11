Miercuri, odată cu instalarea noului prim-ministru Sébastien Lecornu, succesor al lui François Bayrou, aproape 500 de acțiuni de protest, reunind 29.000 de persoane, au fost înregistrate în întreaga țară.

Miercuri, mișcarea „Blocăm totul”, mobilizare cetățenească născută pe rețelele sociale în mijlocul verii înainte de a fi susținută de partidele de stânga, a început în zori, după o noapte liniștită, scrie „Liberation” (Franța).

Numeroase acțiuni au loc în toată Franța: de la porțile periferiilor pariziene la centurile ocolitoare din metropole precum Rennes sau Nantes, trecând prin marile gări, universități sau întreprinderi.

Aproximativ 80.000 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați pe teritoriul național, unii încă de marți seara. Ministrul de Interne demisionar, Bruno Retailleau, le-a transmis instrucțiuni ferme: „Nu vom tolera niciun blocaj, nicio violență”, a declarat el.

Forțele de ordine au procedat miercuri, la miezul zilei, la reținerea a 295 de persoane pe întreg teritoriul. La ora 15:30, 163 de persoane fuseseră deja arestate în capitală, dintre care 63 plasate în arest preventiv, conform Parchetului din Paris.

Ministerul de Interne a înregistrat, la ora 13:00, 430 de acțiuni: 273 adunări și 157 blocaje, reunind 29.000 de participanți.

