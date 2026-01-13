Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025, s-a oferit să „dăruiască” premiul președintelui Donald Trump după ce acesta l-a capturat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

O propunere foarte bine primită de președintele american, care dezvoltase o adevărată obsesie pentru Premiul Nobel, argumentând că el a pus capăt la opt războaie de la începutul mandatului său. „Am auzit că vrea să facă asta, ar fi o mare onoare. Am înțeles că vine la Washington cândva săptămâna viitoare și aștept cu nerăbdare să o salut”, a declarat Donald Trump.

Însă Institutul Nobel a spulberat rapid speranțele președintelui american, amintind că „odată ce un Premiu Nobel a fost anunțat, acesta nu poate fi revocat, împărțit sau transferat altora. Decizia este definitivă și irevocabilă”.

Această decizie este probabil să-l nemulțumească profund pe Donald Trump, care consideră că „după ce ai încheiat opt ​​războaie, ar trebui să primești câte unul [Premiu Nobel] pentru fiecare”, așa cum a explicat săptămâna trecută la Fox News. De asemenea, el și-a pus întrebări privind influența Norvegiei în cadrul Institutului și a sugerat că ar putea avea „o legătură cu asta”.

Sursa: Rador Radio România