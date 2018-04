Liderul nord-corean, Kim Jong Un, a promis că va pune capăt programului nuclear în luna mai, într-un anunț istoric, care ar însemna punerea în practică a armistițiului de acum peste jumătate de secol.

Întrebat despre preconizata întâlnire cu liderul Kim Jon Un, președintele SUA a răspuns, la dineul jurnaliștilor acreditați la Casa Albă: "Trebuie să merg. Poate va merge, poate nu," a spus Trump. Președintele SUA a mai spus că este posibil ca întâlnirea să aibă loc "în trei sau patru săptămâni", potrivit CNN.

"Whatever happens, happens."[...]"Look, I may go in. It may not work out. I leave"- Donald Trump, la dineul jurnaliștilor acreditați la Casa Albă