Cea mai mare baterie de stocare a energiei electrice din România urmează să fie construită la Florești, județul Cluj, de către compania Nova Power & Gas, parte a grupului E-Infra, anunță reprezentanții companiei.

Instalația are o capacitate de 200 MW / 400 MWh și, odată finalizată, va dubla capacitatea totală de stocare prin baterii din țară.

Lucrările sunt deja demarate, iar compania estimează ca proiectul să devină operațional până la finalul anului 2026.

Potrivit reprezentanților Nova, noua baterie va juca un rol-cheie în stabilizarea sistemului energetic național și va facilita integrarea surselor regenerabile, atribute tot mai importante în contextul tranziției energetice.

Nova Power & Gas deține deja o capacitate operațională de aproximativ 240 MWh și, cu această investiție, își propune să își consolideze poziția de lider pe piața de stocare din România.

Mai mult, compania are planuri ambițioase pentru următorii ani: dezvoltarea unor instalații suplimentare de stocare – până la 600 MW / 1.200 MWh – și construirea a două centrale pe gaz, de 150 MW și respectiv 200 MW.

Potrivit Nova, acest pachet de investiții are scopul de a asigura flexibilitatea și securitatea energetică a rețelei naționale, într-o perioadă în care utilizarea surselor regenerabile crește semnificativ.