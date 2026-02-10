Ministrul iranian de externe subliniază că neîncrederea persistentă complică discuțiile cu Statele Unite, în ciuda reluării acestora săptămâna trecută în Oman, informează „La Libre Belgique” (Belgia).

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat luni că între Iran și Statele Unite există în continuare o „neîncredere profundă”, în ciuda reluării discuțiilor săptămâna trecută în Oman.

„Dorim ca negocierile concrete să ajungă la un rezultat, cu condiția ca cealaltă parte să demonstreze aceeași seriozitate și să fie, de asemenea, pregătită pentru negocieri constructive”, a declarat el în fața ambasadorilor reuniți la Teheran.

„Din păcate, persistă o neîncredere profundă, din cauza comportamentului Statelor Unite din ultimii ani”, a adăugat diplomatul, care conduce negocierile din partea Iranului.

Sursa: Rador Radio România