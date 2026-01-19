Un oficial regional iranian a declarat, sub protecția anonimatului, că autoritățile au verificat cel puțin 5.000 de decese în urma protestelor din Iran, inclusiv aproximativ 500 de membri ai forțelor de securitate, potrivit unei relatări Reuters.

Oficialul a susținut că o parte dintre victime au fost ucise de „teroriști și revoltați înarmați”, iar Teheranul a reluat acuzațiile privind o implicare externă (Israel și grupuri armate din afara țării).

În același timp, bilanțurile rămân contestate: HRANA (Human Rights Activists News Agency), o rețea de activiști cu sediul în SUA, afirmă că a verificat 3.919 morți și aproape 25.000 de arestări, iar presa notează că nu există confirmări independente pentru cifra de 5.000 invocată de oficialul iranian.

Reuters mai arată că cele mai violente confruntări au fost raportate în special în zonele kurde din nord-vestul Iranului, unde prezența forțelor de securitate a fost intensificată