Iranul afirmă că a ucis șase membri ai unui grup calificat drept „terorist”, asociat Israelului
Forțele iraniene au ucis șase membri ai unui grup considerat „terorist” și asociat cu inamicul lor declarat, Israel, în cadrul unei operațiuni desfășurate în sud-estul țării, a anunțat sâmbătă un media de stat, potrvit „Le Figaro” (Franța).
„În timpul unui schimb intens de focuri cu teroriști în provincia Sistan-Balucistan, șase dintre atacatori au fost uciși și doi arestați”, a relatat agenția Irna, citând un comunicat al serviciilor de informații iraniene.
Locul exact și data atacului nu au fost precizate. „Documentele disponibile indică natura sionistă (Israel, n.red.) a grupului”, care plănuia să atace „unul dintre centrele vitale din estul țării”, a adăugat Irna, fără a oferi detalii suplimentare.
Agenția a menționat că „echipa operațională principală” a grupului era alcătuită din „șapte teroriști neiranieni”, însă naționalitatea acestora nu a fost precizată. Doi ofițeri ai serviciului provincial de informații și un polițist au fost răniți în timpul operațiunii, a mai transmis Irna.
