Forțele iraniene au ucis șase membri ai unui grup considerat „terorist” și asociat cu inamicul lor declarat, Israel, în cadrul unei operațiuni desfășurate în sud-estul țării, a anunțat sâmbătă un media de stat, potrvit „Le Figaro” (Franța).

„În timpul unui schimb intens de focuri cu teroriști în provincia Sistan-Balucistan, șase dintre atacatori au fost uciși și doi arestați”, a relatat agenția Irna, citând un comunicat al serviciilor de informații iraniene.

Locul exact și data atacului nu au fost precizate. „Documentele disponibile indică natura sionistă (Israel, n.red.) a grupului”, care plănuia să atace „unul dintre centrele vitale din estul țării”, a adăugat Irna, fără a oferi detalii suplimentare.

Agenția a menționat că „echipa operațională principală” a grupului era alcătuită din „șapte teroriști neiranieni”, însă naționalitatea acestora nu a fost precizată. Doi ofițeri ai serviciului provincial de informații și un polițist au fost răniți în timpul operațiunii, a mai transmis Irna.