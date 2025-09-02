Franța, Marea Britanie, Australia și Canada vor recunoaște oficial un stat palestinian la un summit ONU din septembrie, scrie „Le Point” (Franța), care dezvăluie posibila strategie de răspuns a Israelului.

Mai multe țări, printre care se numără Franța, Marea Britanie și Australia, vor recunoaște Statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, în septembrie. Ca răspuns, Israelul ia în considerare anexarea Cisiordaniei ocupate, potrivit a trei oficiali israelieni.

Oficialii israelieni nu au precizat dacă o posibilă anexare ar include întreg teritoriul ocupat din 1967 sau unele dintre așezările evreiești stabilite acolo, în special în Valea Iordanului. Orice mișcare în această direcție ar stârni furie în rândul palestinienilor și o condamnare vehementă din partea unei mari părți a comunității internaționale.

În 2020, Benjamin Netanyahu a renunțat la planul său de anexare a așezărilor evreiești și a Văii Iordanului în favoarea normalizării relațiilor dintre Israel și Emiratele Arabe Unite și Bahrain în cadrul „Acordurilor Abraham” negociate de președintele american Donald Trump în timpul primului său mandat.

Criticate aspru pentru modul în care a condus războiul în Gaza, autoritățile israeliene sunt furioase pe angajamentul Franței, Marii Britanii, Australiei și Canadei de a recunoaște oficial un stat palestinian la un summit organizat în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite în septembrie.

Sursa: Rador Radio România