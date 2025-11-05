Consulul general al Israelului la New York și fostul ministru Likud, Ofir Akunis, l-a atacat pe principalul candidat democrat Zohran Mamdani la funcția de primar al orașului New York chiar în ziua alegerilor, scrie „La Stampa” (Italia).

Mamdani, a spus el, reprezintă un „pericol clar și imediat pentru comunitatea evreiască” din New York din cauza sprijinului său pentru demonstrațiile pro-palestiniene din oraș.

Pentru Akunis, relatează Haaretz, alegerea lui Mamdani ar reprezenta o „amenințare clară și imediată la adresa instituțiilor și sinagogilor evreiești, majoritatea fiind sub supravegherea Departamentului de Poliție din New York”.

Sursa: Rador Radio România