Atacuri israeliene asupra spitalului Nasser din sudul Fâșiei Gaza au ucis luni cel puțin 15 persoane, printre care patru jurnaliști, unul dintre ei lucrând pentru Reuters, iar un altul pentru Associated Press, informează News.ro.

Cameramanul Hussam al-Masri, unul dintre jurnaliștii uciși în atacuri, potrivit oficialilor, lucra pentru Reuters. Fotograful Hatem Khaled, care era și el avea contract cu Reuters, a fost rănit, au declarat oficialii.

Atât armata israeliană, cât și biroul prim-ministrului nu au făcut deocamdată niciun comentariu cu privire la aceste lovituri, menționează Reuters.

Oficialii sanitari din Gaza i-au numit pe ceilalți trei jurnaliști uciși ca fiind Mariam Abu Dagga, Mohammed Salama și Moaz Abu Taha.

Mariam Dagga, în vârstă de 33 de ani, a lucrat ca freelancer pentru agenția Associated Press (AP) de la începutul războiului din Gaza, precum și pentru alte agenții de știri. Dagga a relatat despre eforturile medicilor de la Spitalul Nasser de a salva copii fără probleme de sănătate anterioare, care mureau de foame.

Potrivit Sky News, printre jurnaliștii morți se numără și un reporter al canalului Al-Jazeera. Al Jazeera a confirmat că unul dintre jurnaliștii săi se numără printre cei uciși în loviturile israeliene asupra spitalului Nasser. Într-o declarație pe Instagram, postul a declarat că cameramanul său Mohammed Salama a fost ucis.

Într-o declarație distribuită pe rețelele sociale, Ministerul Sănătății din Gaza a declarat că au avut loc două atacuri. Primul a vizat etajul al patrulea al spitalului, iar al doilea ar fi avut loc în timp ce echipajele de ambulanță încercau să recupereze răniții și morții.

Martorii au declarat că a doua lovitură a avut loc după ce salvatorii, jurnaliștii și alte persoane s-au grăbit să ajungă la locul atacului inițial. Imaginile Reuters au arătat că transmisia video în direct de la spitalul din Khan Younis, care erau filmate de Masri, s-a oprit brusc în momentul atacului.

Printre cei uciși se numără și un lucrător de la serviciul de salvare, au adăugat oficialii sanitari din Gaza.

Mai mult de 240 de jurnaliști palestinieni au fost uciși de tirurile israeliene în Gaza de la începutul războiului, la 7 octombrie 2023, potrivit Sindicatului jurnaliștilor palestinieni.