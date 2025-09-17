Investigatorii ONU au concluzionat că Israelul a comis un genocid împotriva palestinienilor din Fâșia Gaza. Raportul ONU subliniază că liderii israelieni au orchestrat de aproape doi ani o campanie de genocid în Fâșia Gaza, notează BBC.

Ministerul de externe al Israelului a declarat că respinge în mod categoric raportul ONU, calificându-i pe autorii raportului ca fiind „în mod deschis antisemiți”.

„Sunt două căi pe care se desfășoară intenția de genocid și care sunt divizate un 5 categorii – și noi am constatat 4 din cele 5, și acestea sunt: uciderile, vătămarea gravă a bunăstării mentale și fizice a populației, crearea condițiilor care fac viața imposibil de trăit, apoi este vătămarea sau distrugerea sistemelor de reproducere a populației”, a declarat Chris Sidoti, membru al comisiei de investigare.

Sursa: Rador Radio România