Statele Unite au aprobat noi livrări de armament către Italia, incluzând rachete JASSM, în timp ce datele Pentagonului arată achiziții totale de peste 2,2 miliarde de euro în ultimii doi ani, relatează „Il Corriere della Sera” (Italia).

Într-un context geopolitic dominat de competiția strategică dintre SUA și China și de războiul din Ucraina, Italia continuă să-și consolideze arsenalul militar prin achiziții majore de armament american. Ultima tranzacție anunțată vineri de Departamentul de Stat vizează 100 de rachete aer-sol JASSM, evaluate la aproximativ 258 de milioane de euro, arme capabile să lovească ținte la distanțe mari, inclusiv de pe platformele F-35.

Washingtonul insistă că această vânzare nu modifică echilibrul de putere regional și nu este legată de nevoile Ucrainei, ci de întărirea unui aliat NATO. Contractul va fi gestionat de Lockheed Martin, iar Italia se alătură altor state europene, precum Danemarca, Liban sau Coreea de Sud, pentru care au fost aprobate vineri pachete de armament de ordinul miliardelor de dolari.

Datele publicate de Pentagon indică faptul că, între februarie 2024 și decembrie 2025, Italia a primit opt autorizații de achiziție, însumând 2,64 miliarde de dolari – echivalentul a circa 2,27 miliarde de euro. Solicitările nu au fost făcute publice de Ministerul Apărării, însă intervalul tipic dintre cerere și aprobare sugerează o accelerare după invazia rusă în Ucraina.

Comparativ, în deceniul anterior, Italia a cumpărat arme americane în valoare de doar 692 de milioane de dolari și 594 de milioane de euro. Creșterea actuală reflectă atât prioritățile guvernului Meloni, cât și dinamica pieței globale de armament, într-o perioadă în care Washingtonul își intensifică vânzările către partenerii NATO, indiferent de tensiunile politice existente.

