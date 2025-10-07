„Ne aflăm într-un moment de cotitură: astăzi începe o nouă eră pentru industria europeană. Italia și Germania sunt unite în a cere Comisiei să schimbe imediat cursul în ceea ce privește sectorul auto. Cu responsabilitate, pragmatism și viziune”.

Afirmația aparține lui Adolfo Urso, ministrul Întreprinderilor și al Made in Italy (MIMIT), ea fiind un comentariu la o scrisoare trimisă Comisiei UE de MIMIT și Ministerul German al Economiei și Finanțelor (BMWK), în care se susține o viziune comună pentru viitorul industriei auto europene, scrie ANSA (Italia). „Printr-o poziție clară și comună”, a continuat Urso, „indicăm împreună calea către o tranziție verde care este cu adevărat sustenabilă din punct de vedere ecologic, social și economic, depășind constrângerile ideologice ale Pactului Verde European.”

Inițiativa, după cum explică MIMIT într-o declarație semnată de Urso și ministrul Katherina Reiche, vine în urma unor discuții bilaterale intense care au început în iunie cu o aliniere inițială privind decarbonizarea flotelor de vehicule ale companiilor și, ulterior, cu definirea - la nivel interministerial - a unei poziții comune înaintea dialogului strategic al UE privind sectorul auto, inițiat de Italia cu documentul neoficial prezentat în urmă cu un an. „Încă o dată, dezbaterea europeană s-a deschis datorită determinării guvernului italian, care a readus în prim-planul agendei nevoile concrete ale industriei noastre. Acum a sosit momentul deciziilor: în timp ce Bruxelles-ul dezbate, concurența globală se mișcă repede. Nu ne putem permite să stăm pe loc. Europa trebuie să acționeze și trebuie să o facă acum”, spune ministrul Urso.

Sursa: Rador Radio România