A 13-a ediție Jazz in the Park a transformat Parcul Etnografic din Cluj într-un colț de lume în care jazzul, soarele și publicul s-au întâlnit perfect. Peste 20.000 de participanți au celebrat începutul verii cu muzică și tihnă.

Desfășurat sub motto-ul „a daytime festival”, Jazz in the Park 13 a adus trei zile pline de concerte și atmosferă de vacanță în inima naturii. Cele patru scene au găzduit peste 50 de artiști și DJ, într-o ediție care a pus accent pe diversitate, calitate și conexiune cu publicul.

Capetele de afiș au fost Ibrahim Maalouf cu proiectul său cinematic „Trumpets of Michel-Ange”, Seun Kuti & Egypt 80, Kokoroko, Nneka și Alabaster DePlume. Lor li s-au alăturat zeci de alți artiști care au completat o experiență muzicală amplă și bine dozată.

Un punct de cotitură în istoria festivalului l-a reprezentat prima rezidență artistică oficială: colaborarea dintre trupa românească JazzyBIT și pianistul cubanez Omar Sosa, multiplu nominalizat la Grammy. Concertul lor a fost, fără îndoială, una dintre revelațiile ediției.

„13 a fost cu noroc. L-am făcut împreună cu toți cei care au trăit acest festival din plin”, a spus Denisa Dan, managerul festivalului. Mai mult decât un simplu eveniment, Jazz in the Park 13 a devenit o comunitate sonoră de vară.