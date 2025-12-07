Șeful JPMorgan, Jamie Dimon, a criticat birocrația lentă și ineficiența economică din Europa, avertizând că un continent „slab” reprezintă un risc major pentru Statele Unite. Declarația a fost făcută sâmbătă, potrivit „Bloomberg” (SUA).

Jamie Dimon, directorul general al JPMorgan Chase & Co., a declarat că Europa „are o problemă reală”, din cauza reglementărilor excesive și a proceselor administrative greoaie care frânează competitivitatea.

El a subliniat că declinul productivității europene nu mai este doar o chestiune internă a UE, ci devine un factor de vulnerabilitate pentru economia americană, parteneriatul transatlantic depinzând de forța ambelor părți.

Potrivit Bloomberg, Dimon a avertizat că SUA nu-și pot permite o Europă economică slăbită, mai ales într-un context global dominat de competiția cu China și volatilitatea lanțurilor de aprovizionare.

Mesajul său reia criticile formulate în ultimii ani privind ritmul lent al reformelor europene și nevoia unei politici industriale mai coerente pentru a evita pierderea terenului în fața marilor economii.