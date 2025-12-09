Jurnalistul și prezentatorul de televiziune Massimo Giletti a fost atacat în plină stradă, la Roma, în timp ce lucra la un reportaj despre cazul Emanuelei Orlandi pentru emisiunea „Lo stato delle cose” de pe Rai 1, potrivit „RAI News” (Italia).

O înregistrare video, care va fi difuzată în episodul din această seară al emisiunii, îl arată pe prezentator încercând să pună întrebări unui bărbat care inițial încearcă vrea să evite confruntarea, apoi îi dă un pumn.

Se crede că persoana urmărită și interogată de Giletti ar fi un fost agent de informații care a servit în cadrul SISDE. Este vorba de aceeași persoană care a fost intervievată de Comisia Orlandi joia trecută, după ce emisiunea „Lo stato delle cose” (Starea lucrurilor) a reconstituit faptul că Mario Meneguzzi, unchiul Emanuelei Orlandi, fusese avertizat că este urmărit.

Se pare că avertismentul ar fi venit de la o persoană conectată la serviciile secrete: Giulio Gangi, acum decedat, care a lucrat alături de bărbatul implicat în incident. De aici și decizia prezentatorului de a-i cere unchiului fetei de 15 ani care a dispărut în 1983 la Roma în timp ce se întorcea acasă după școală, o explicație cu privire la motivul pentru care a fost emis acel avertisment.

Sursa: Rador Radio România