Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că ultimul Guvern de care el a fost mulțumit a fost cel condus de Mihai Răzvan Ungureanu.

"Întrebați-i pe cei din PSD. Eu am spus de multe ori că ultimul Guvern cu care am fost mulțumit a fost Guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu. După aceea nu am fost mulțumit cu niciun Guvern. Din punctul meu de vedere există loc de mai bine de fiecare dată", a declarat Kelemen Hunor, întrebat dacă el consideră că Guvernul Dăncilă ar trebui să plece.