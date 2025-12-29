Ucraina a folosit rachete britanice Storm Shadow pentru a ataca joi o rafinărie importantă din Rusia, a anunțat statul major al forțelor armate ucrainene, notează „La Libre Belgique” (Belgia).

Rafinăria din Novoșahtinsk a fost lovită de mai multe rachete, rezultând „explozii multiple”, a declarat Statul Major într-un comunicat pe X. Acest tip de armă a fost folosit de mai multe ori pe teritoriul rus.

„Unități ale Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainene au lovit cu succes rafinăria de petrol din Novoșahtinsk, în regiunea Rostov din Federația Rusă, cu rachete de croazieră Storm Shadow lansate din aer”, se arată în comunicat.

Statul Major a explicat că rafinăria din Novoșahtinsk este unul dintre principalii furnizori de produse petroliere din sudul Rusiei și „este implicată direct în aprovizionarea forțelor armate ale Federației Ruse”, inclusiv cu motorină și kerosen pentru aviație.

Ucraina, care este supusă zilnic atacurilor rusești cu rachete și drone cu rază lungă de acțiune, ripostează prin atacuri asupra instalațiilor și infrastructurii energetice.

Sursa: Rador Radio România