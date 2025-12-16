Rusia va bloca apelurile telefonice din 47 de state considerate „neprietenoase” fără acordul prealabil al utilizatorilor, invocând combaterea fraudelor. Măsura face parte dintr-o ofensivă mai largă de control, informează „Ukrinform” (Ucraina).

Rusia introduce o interdicție privind apelurile telefonice provenite din 47 de țări și teritorii incluse pe lista statelor „neprietenoase”, potrivit unui raport al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei (SZU), citat de agenția „Ukrinform”. Printre statele vizate se află țările Uniunii Europene, Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia, Japonia, Coreea de Sud și Ucraina.

Autoritățile ruse susțin că măsura urmărește combaterea fraudelor telefonice și online și prevede nu doar restricționarea apelurilor internaționale, ci și introducerea marcării obligatorii a acestora. În paralel, Kremlinul plănuiește lansarea unor „cartele SIM pentru copii”, care ar permite părinților să controleze conținutul accesat fără solicitări suplimentare.

Decizia se înscrie într-o consolidare accelerată a controlului asupra spațiului digital. În ultimele săptămâni, Roskomnadzor a blocat mai multe servicii populare, inclusiv Roblox, FaceTime, Snapchat și WhatsApp, iar Duma de Stat a discutat restricționarea telefoniei internaționale pe liniile fixe. De asemenea, Ministerul Dezvoltării Digitale a început să suspende temporar internetul mobil și serviciile SMS pentru cetățenii care revin din străinătate.

Sursa: Rador Radio România