Rusia „nu va discuta niciodată nimic cu ministrul de externe al UE, Kaja Kallas”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, explicând că „nu vom discuta niciodată nimic cu ea, informează ANSA (Italia).

Peskov a mai precizat că nici Statele Unite nu vor discuta niciodată nimic cu ea, iar „acest lucru este evident. Ce ar trebui făcut? Trebuie doar să așteptăm să demisioneze”.

Conducerea Uniunii Europene este formată din „oficiali incompetenți, incapabili să privească spre viitor”, a adăugat Peskov, citat de Interfax. „Din păcate, asistăm la o degradare a politicienilor aflați în prezent la putere. Întregul sistem de relații internaționale suferă din cauza acestui fapt. Da, sunt incompetenți”.

„Esența rezolvării conflictului ucrainean constă în implementarea formulei Anchorage pentru a rezolva problema teritorială, a reiterat Peskov, citat de agenția Tass, care a descris ultimele negocieri ca un „drum lung”.

Sursa: Rador Radio România