La Budapesta a fost înființat, luni, Consiliul Ungar pentru Inteligență Artificială. Organismul va monitoriza, printre altele, evoluțiile tehnologice și practicile autorităților, și va face recomandări și propuneri de politici, anunță MTI (Ungaria).

Comisarul guvernamental responsabil pentru inteligența artificială, László Palkovics, a amintit că în ceea ce privește inteligența artificială, legislația Uniunii Europene prevede ce autorități și birouri trebuie să funcționeze în statele membre. „Ungaria s-a aflat în frunte și în această privință, deoarece problema inteligenței artificiale este mult mai importantă decât a fi reprezentată doar de autorități”, a spus comisarul.

De aceea a fost înființat Consiliul pentru Inteligență Artificială, în care fac parte reprezentanți din domeniul științei, mediului academic, universităților, autorităților de supraveghere a pieței și altor autorități, precum și organizații economice. Problemele care apar în domeniul inteligenței artificiale în Ungaria vor fi aduse în fața consiliului, a explicat Palkovics.

Pe lângă aspectele procedurale, la ședința de constituire au fost formulate și sugestii profesionale. Printre acestea, președintele consiliului a subliniat că ar trebui să existe un serviciu ungar bazat pe cloud pentru acest domeniu, iar instituțiile de învățământ superior trebuie să includă rapid în formarea lor aspectele legate de inteligența artificială, fie ca materiale didactice, fie ca instrumente.

Sursa: Rador Radio România