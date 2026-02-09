Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, a fost condamnată la șase ani de închisoare în Iran, a anunțat avocatul său. Sentința a fost pronunțată de un tribunal iranian, a declarat pentru AFP Mostafa Nili, avocatul laureatei Nobel.

ANSA (Italia) precizează că Narges este acuzată de "asociere și complicitate în comiterea de infracțiuni", un fel de acuzație de conspirație. Pe lângă cei șase ani de închisoare, pedeapsa include și o interdicție de călătorie de doi ani.

Avocatul lui Mohammadi a menționat că laureata Premiului Nobel pentru Pace a primit, de asemenea, o condamnare la un an și jumătate de închisoare pentru activități de propagandă, cu o condiție de rezidență de doi ani în orașul Khosf, în provincia estică Khorasanul de Sud. În ultimele săptămâni, Mohammadi a fost ținută în izolare în închisoarea Mashhad, după ce a fost arestată pe 12 decembrie, în timpul înmormântării lui Khosrow Alikordi, un avocat pentru drepturile omului, găsit mort în circumstanțe suspecte. Cu câteva zile mai devreme, ea fusese în greva foamei în închisoare. Mohammadi, care a câștigat Premiul Nobel pentru lupta sa de 20 de ani pentru drepturile omului, în special drepturile femeilor, a petrecut, de asemenea, perioade lungi de detenție în trecut.

Sursa: Rador Radio România