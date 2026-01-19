„Descurajarea europeană a funcționat”, spune Paul Krugman: amenințarea lui Donald Trump cu taxe vamale pentru statele care au trimis trupe în Groenlanda e „un urlet de frustrare”, iar tarifele pentru expansiune ar fi „clar ilegale”.

„Descurajarea europeană a funcționat”, spune Paul Krugman. Amenințarea lui Donald Trump de a impune noi taxe vamale țărilor europene care au trimis trupe în Groenlanda „este practic un urlet de frustrare din partea unui dictator nebun, care tocmai și-a dat seama că nu poate trimite pușcași marini” pe insulă, scrie laureatul Premiului Nobel pentru Economie în newsletter-ul său Substack, scrie „La Stampa” (Italia).

Profesorul este convins că „un tarif impus pentru a încuraja expansiunea teritorială” este „în mod clar ilegal, conform oricărei interpretări rezonabile a legislației comerciale americane”. „Chestiunea se află acum în mâinile Curții Supreme, care evident tergiversează, în timp ce lumea arde”, afirmă Paul Krugman.

Pentru Krugman, „Donald Trump are multe obsesii ciudate, dar fixația sa asupra achiziționării Groenlandei ar putea fi cea mai ciudată dintre toate. Din păcate, este și o problemă cu consecințe reale”. Țările europene, observă economistul, „iau problema suficient de în serios încât au trimis forțe militare, nu atât pentru a respinge o invazie, cât pentru a crea o «piedică»”. O prezență care ar însemna că forțele americane, care intenționează să cucerească insula, „ar trebui să deschidă focul asupra aliaților”. „Acesta ar fi un act foarte grav”, scrie Krugman, „și, de asemenea, un ordin pe care armata americană l-ar putea – și ar trebui – să nu-l asculte”.

În cele din urmă, raționamentul economistului conține și un mesaj pentru Bătrânul Continent: țările afectate „sunt cele care ar fi trebuit să încheie acorduri comerciale cu Trump”. Acum, „au învățat ceea ce ar fi trebuit să știe de la început: un acord cu Trump durează atât timp cât el simte că îl respectă”, a concluzionat Krugman.

Sursa: Rador Radio România