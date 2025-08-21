Această operațiune are loc în baza deciziei luate de guvernul libanez de a retrage armele diferitelor grupări palestiniene armate prezente pe teritoriul țării, scrie „Le Figaro” (Franța).

Grupările palestiniene înarmate aflate în taberele de refugiați din Liban vor începe, de joi, să predea armele autorităților, a anunțat un comitet libano-palestinian.

„Astăzi marchează începutul primei faze a procesului de predare a armelor din interiorul taberelor palestiniene”, a declarat, într-un comunicat, președintele Comitetului de dialog libano-palestinian, Ramez Damaschkieh.

Procesul va începe în tabăra Burj al-Barajneh din Beirut, unde un prim lot de arme va fi predat și pus sub paza armatei libaneze, a adăugat acesta.